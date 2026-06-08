"Шафа" договорился о двух трансферах из Премьер-лиги

Новичок Премьер-лиги Азербайджана "Шафа" продолжает работу по усилению состава перед стартом нового сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, бакинский клуб достиг договоренности с двумя местными футболистами.

Речь идет о бывшем полузащитнике "Араз-Нахчывана" Джошгуне Диниеве и защитнике Арсене Агджабекове, который покинул "Шамахы".

По информации источника, все детали будущих переходов уже согласованы, а об официальном оформлении трансферов может быть объявлено в ближайшие дни.

Таким образом, "Шафа", завоевавший путевку в Премьер-лигу по итогам прошлого сезона, начал укреплять состав опытными азербайджанскими футболистами.

Напомним, что старт чемпионата Азербайджана сезона-2026/2027 запланирован на август.