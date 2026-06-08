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Президент "Шимала" объяснил, почему клуб не играет в Хачмазе

Азербайджанский футбол
Новости
8 Июня 2026 09:41
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Президент "Шимала" объяснил, почему клуб не играет в Хачмазе

Президент и соучредитель футбольного клуба "Шимал" Гылман Ибрагимов заявил, что команда до сих пор не может проводить домашние матчи в Хачмазе из-за несоответствия местного стадиона необходимым требованиям.

Руководитель клуба также посетовал на недостаточную поддержку команды на местном уровне.

"Если говорить о своих людях, то мне кажется, что многие до сих пор не воспринимают клуб как представителя своего района и своего города", - цитирует Ибрагимова sportinfo.az

Он также прокомментировал вопрос, который чаще всего задают болельщики "Шимала".

"Мне много раз задавали вопрос, почему мы не принимаем соперников в Хачмазе. Люди, которые не находятся внутри футбола, не знают реальной ситуации. Им трудно объяснить, что размеры нашего стадиона не соответствуют стандартам, качество газона не отвечает требованиям и есть другие проблемы", - отметил президент клуба.

По словам Ибрагимова, именно инфраструктурные ограничения не позволяют "Шималу" проводить домашние матчи в родном городе.

Напомним, что в переходном матче за право выступать в Первой лиге в сезоне-2026/2027 "Шимал" обыграл "Гарадаг Локбатан" со счетом 2:1. Встреча прошла на городском стадионе Шамахы.

İdman.Biz
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