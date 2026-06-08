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Эльхад Назири возглавит "Карван-Евлах"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Июня 2026 10:41
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Эльхад Назири возглавит "Карван-Евлах"

Футбольный клуб "Карван-Евлах" определился с кандидатурой нового главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo.az, команду возглавит Эльхад Назири.

Клуб из Евлаха, расставшийся по окончании сезона с Физули Мамедовым, успешно завершил переговоры с 33-летним специалистом. Стороны согласовали все детали сотрудничества.

Последним местом работы Назири был "Сабаил", где он входил в тренерский штаб команды. Ранее молодой специалист самостоятельно работал главным тренером "Джабраила".

Под его руководством "Джабраил" стал победителем Региональной лиги АФФА, а также завоевал серебряные медали Второй лиги.

Напомним, что по итогам сезона-2025/2026 "Карван-Евлах" занял последнее место в Премьер-лиге Азербайджана и вылетел в Первую лигу. После завершения чемпионата клуб не стал продлевать контракт с Фузули Мамедовым.

İdman.Biz
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