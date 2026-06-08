В Азербайджане стартовал турнир по мини-футболу "Здоровый профсоюз" - ФОТО

В Азербайджане стартовал турнир по мини-футболу "Здоровый профсоюз" среди команд членских организаций Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Конфедерацию профсоюзов Азербайджана, соревнование организовано совместно с Ассоциацией спортивных организаций профсоюзов Азербайджана.

Церемония открытия началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Затем минутой молчания была почтена светлая память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину.

Выступивший на церемонии заместитель председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана Газанфар Абдуллаев рассказал о спортивной политике, определенной Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолженной Президентом Ильхамом Алиевым. Он отметил развитие физической культуры и спорта в стране, создание современной спортивной инфраструктуры и широкие возможности для спортсменов.

Абдуллаев подчеркнул, что Азербайджан сегодня является одним из ведущих спортивных центров мира и успешно принимает престижные международные соревнования.

По его словам, проведение турнира "Здоровый профсоюз" направлено на популяризацию здорового образа жизни, укрепление коллективной солидарности и командного духа, а также эффективную организацию свободного времени.

В рамках спортивного мероприятия представители секций Ассоциации спортивных организаций профсоюзов Азербайджана показали показательные выступления.

После церемонии открытия стартовали первые матчи турнира.

Всего в соревновании принимают участие 17 команд, разделенных на четыре группы.

Турнир завершится финальным матчем 10 июля.