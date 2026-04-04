Тренер "Зиря": "Наша следующая цель - победа в Лиге чемпионов"

Главный тренер мини-футбольного клуба "Зиря" Сеймур Мамедов прокомментировал победу команды в чемпионате Азербайджана.

Как передает İdman.Biz, специалист поделился эмоциями после финального матча, в котором его команда обыграла "Бирбаша Бакы" со счетом 4:1.

"Мы очень рады чемпионству. Мы мечтали об этом много лет, и в этот раз победа досталась нам. Можно сказать, что мы почти ничего не меняли в команде. Честно говоря, не ожидали победы с таким счетом. Соперник - один из сильнейших, и обыграть его - большая радость", - заявил Мамедов.

Тренер подчеркнул, что команда не намерена останавливаться на достигнутом: "Мы продолжим борьбу, чтобы это чемпионство не стало последним. Наша следующая цель - победа в Лиге чемпионов".