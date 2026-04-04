Гурбан Гурбанов: "У нас нет мыслей отдавать Кащука в "Сабах"

4 Апреля 2026 00:13
Главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал ничью с "Сабахом" (2:2) в первом матче полуфинала Кубка Азербайджана.

Как передает İdman.Biz, специалист отметил высокий уровень игры и атмосферу на стадионе.

"Благодарю болельщиков обеих команд. Атмосфера была великолепной и дала футболистам огромную мотивацию. Они сыграли достойно. Игра получилась интересной, быстрой, динамичной - настоящий кубковый матч. Есть еще ответная встреча, и нужно готовиться", - заявил Гурбанов.

Тренер подчеркнул плотный календарь: "Времени мало. Через два дня у нас матч с "Карван-Евлахом". Футболисты устали, но должны хорошо восстановиться".

Специалист также прокомментировал напряженные эпизоды на поле.

"Честно говоря, эпизод с Эльвином Джафаргулиевым и Зедадкой я не видел. Но это нормально. Футбол - это игра характера и борьбы. Некоторые болельщики даже получают удовольствие от таких моментов. Я всегда говорил: то, что происходит на поле, там и должно оставаться. Эмоции, агрессия, необдуманные действия - все это часть атмосферы игры. Я не люблю вмешиваться в это уже после матча", - заявил Гурбанов.

Тренер также отметил уважительные отношения с коллегой: "Мы с Дамбраускасом всегда говорили о футболе. Он высоко оценивает нашу работу. У них действительно хорошая команда. За короткое время они сформировали замечательный коллектив - нам приятно играть друг против друга".

Говоря о составе, он опроверг слухи о возможном уходе Алексея Кащука в Сабах: "Такого разговора нет вообще. Не знаю, есть ли интерес с их стороны. У нас таких мыслей нет. В предыдущей игре он выходил в основном составе. Шансов дается достаточно, и он их оправдывает".

İdman.Biz
