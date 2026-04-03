Роял Наджафов: "Мы не смогли использовать назначенный пенальти"

Главный тренер футбольного клуба "Баку Спортинг" Роял Наджафов прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура Первой лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, "Баку Спортинг" уступил в гостях "Сабаилу" со счетом 0:1. После этой победы "моряки" набрали 37 очков и делят второе место в турнирной таблице.

"Было понятно, что игра получится тяжелой. И в первом, и во втором тайме мы выглядели сильнее "Сабаила". Как я и говорил до матча, вышли на поле за победой. Показали футбол, которого были достойны, создали много голевых моментов. Но не реализовали три-четыре стопроцентных шанса. Также не смогли использовать назначенный пенальти. В итоге сработало правило: не забиваешь ты - забивают тебе. Я недоволен только результатом", - цитирует слова Наджафова fanat.az.

По его словам, при реализации моментов команда могла добиться крупной победы:

"Если бы мы реализовали пенальти или один из моментов до него, могли бы выиграть с крупным счетом. За исключением их гола, у соперника за 90 минут не было ни одного удара по нашим воротам. В одном эпизоде мяч после суматохи оказался у их игрока. В футболе важен каждый момент, и секундная потеря концентрации может привести к поражению".

Специалист также положительно оценил работу арбитров:

"В целом я доволен работой судей. Они провели матч на высоком уровне и справились с его напряжением. Главное, чтобы не было ошибок, влияющих на результат. Думаю, вчера таких не было. В футболе эмоции неизбежны, иногда мы тоже протестуем, но в этой игре судьи справились со своей задачей".