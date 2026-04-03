"Зиря" стал чемпионом Азербайджана по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО

Сегодня определился победитель очередного сезона чемпионата Азербайджана по мини-футболу.
Как передает İdman.Biz, в финальном матче "Зиря" уверенно переиграл "Бирбаша Бакы" со счетом 4:1.
Отметим, что чемпионом прошлого сезона являлся "Бирбаша Бакы".
10:36
Сегодня станет известен победитель чемпионата Азербайджана по мини-футболу.
Как сообщает İdman.Biz, игровой день начнется матчем за третье место.
19:00. "Азнур" - "Сумгайыт"
Финальная встреча состоится в 20:30.
20:30. "Зиря" - "Бирбаша Бакы"
Отметим, что обе игры пройдут в Бакинской теннисной академии.