"Зиря" стал чемпионом Азербайджана по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО

Сегодня определился победитель очередного сезона чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как передает İdman.Biz, в финальном матче "Зиря" уверенно переиграл "Бирбаша Бакы" со счетом 4:1.

Отметим, что чемпионом прошлого сезона являлся "Бирбаша Бакы".

10:36

Сегодня станет известен победитель чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.Biz, игровой день начнется матчем за третье место.

19:00. "Азнур" - "Сумгайыт"

Финальная встреча состоится в 20:30.

20:30. "Зиря" - "Бирбаша Бакы"

Отметим, что обе игры пройдут в Бакинской теннисной академии.