Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев в беседе с «РБ Спорт» высказался об отношении к футболистам в Германии. Как сообщает İdman.biz, россиянин отметил, что в этой европейской стране к спортсменам относятся лояльнее, чем на постсоветском пространстве.

«В Германии и Азербайджане я местную прессу не читал. В принципе, везде давление одинаковое, но мне показалось, что немцы к футболистам относятся лояльнее. В Азербайджане и России болельщики более требовательные — возможно, это советский менталитет. Когда ты играешь и побеждаешь, тебя носят на руках, как только допускаешь одну-две ошибки, тебя сразу скидывают с Олимпа и быстро смешивают сами знаете с чем. В России это было и есть, но по рассказам одноклубников, в Азербайджане нечто похожее присутствует тоже. Надеюсь, не столкнусь с этим», — заявил Лунев.

Лунев перешел в немецкий «Байер» в июле 2021 года. Ранее он на протяжении пяти сезонов выступал за «Зенит», с которым трижды выиграл чемпионат России. Соглашение голкипера с «фармацевтами» завершилось 30 июня 2023 года, после чего он заключил контракт с «Карабахом».

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