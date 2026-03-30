Турал Гурбанов впервые назначен главным на матч УЕФА

30 Марта 2026 15:12
Азербайджанский рефери Турал Гурбанов получил первое в карьере назначение главным арбитром на международный матч.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), он будет обслуживать встречу Нидерланды - Беларусь в рамках второго раунда отборочного турнира чемпионата Европы среди игроков до 17 лет.

Помогать Гурбанову будут его соотечественник Асиман Азизли и представитель Северной Македонии Александр Гюрковски. Функции четвертого арбитра возложены на Влатко Илиоски (Северная Македония).

Матч седьмой группы Лиги В пройдет 31 марта на стадионе спортивного комплекса "Мардан" в Анталье (Турция).

Отметим, что 25 марта Турал Гурбанов уже работал на матче этой группы в качестве четвертого арбитра встречи Косово - Нидерланды (0:1).

Назначение азербайджанского рефери на столь ответственную встречу свидетельствует о росте доверия к отечественным судьям со стороны УЕФА и ФИФА. Регулярное привлечение арбитров из Азербайджана к обслуживанию международных матчей способствует повышению их квалификации и интеграции в европейское судейское сообщество.

İdman.Biz
Новости по теме

Президент ФК "Сумгайыт" прошел международную программу лидерства от EFC и Гарварда
04:50
Азербайджанский футбол

Президент ФК "Сумгайыт" прошел международную программу лидерства от EFC и Гарварда

Обучение включало онлайн-курсы и интенсивные сессии непосредственно в кампусе Гарварда
"Карабах" сделал вход для болельщиц бесплатным
29 Марта 23:00
Азербайджанский футбол

"Карабах" сделал вход для болельщиц бесплатным

Представитель Агдама уже выступал с подобной инициативой 8 Марта - в Международный женский день
Завтра стартует продажа билетов на матч "Сабах" – "Карабах"
29 Марта 22:20
Азербайджанский футбол

Завтра стартует продажа билетов на матч "Сабах" – "Карабах"

Встреча состоится в рамках полуфинала Кубка Азербайджана

Центр скорой помощи выступил с заявлением о смерти Зафара Гаджилы
29 Марта 21:40
Азербайджанский футбол

Центр скорой помощи выступил с заявлением о смерти Зафара Гаджилы

Минувшей ночью стало известно о кончине известного болельщика "Карабаха"
Сборная Азербайджана провела тренировку в преддверии матча с Сьерра-Леоне - ФОТО
29 Марта 21:00
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана провела тренировку в преддверии матча с Сьерра-Леоне - ФОТО

Первые 15 минут тренировочного процесса были открыты для представителей СМИ
Айхан Аббасов: "Вторая победа подряд стала бы отличной мотивацией для игроков и тренерского штаба"
29 Марта 19:20
Азербайджанский футбол

Айхан Аббасов: "Вторая победа подряд стала бы отличной мотивацией для игроков и тренерского штаба"

Специалист также рассказал о значимости поддержки болельщиков в завтрашнем матче

Самое читаемое

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле
29 Марта 05:58
ММА

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле - ВИДЕО

Азербайджанский боец выиграл поединок единогласным решением судей

Азербайджан вновь без финала: фигуристы заняли последнее место на ЧМ
27 Марта 23:15
Зимние виды спорта

Азербайджан вновь без финала: фигуристы заняли последнее место на ЧМ

Саманта Риттер и Даниэль Брикалов представили свой ритм-танец