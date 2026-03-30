Президент ФК "Сумгайыт" прошел международную программу лидерства от EFC и Гарварда

30 Марта 2026 04:50
Президент футбольного клуба "Сумгайыт" Риад Рафиев успешно завершил программу Executive Leadership Programme — совместный проект Европейской сети футбольных клубов (EFC) и Гарвардской школы бизнеса.

Как сообщает İdman.Biz, эта специальная программа для футбольных топ-менеджеров направлена на развитие навыков лидерства, стратегического планирования и инновационного управления в спорте.

Обучение включало онлайн-курсы и интенсивные сессии непосредственно в кампусе Гарварда в Бостоне (США). Финальный этап и торжественная церемония вручения дипломов прошли в Париже на стадионе "Парк де Пренс".

Комментируя это достижение, Риад Рафиев отметил, что для него большая честь представлять азербайджанский футбол на таком высоком международном образовательном уровне.

