Президент ФК "Сумгайыт" прошел международную программу лидерства от EFC и Гарварда

Президент футбольного клуба "Сумгайыт" Риад Рафиев успешно завершил программу Executive Leadership Programme — совместный проект Европейской сети футбольных клубов (EFC) и Гарвардской школы бизнеса.

Как сообщает İdman.Biz, эта специальная программа для футбольных топ-менеджеров направлена на развитие навыков лидерства, стратегического планирования и инновационного управления в спорте.

Обучение включало онлайн-курсы и интенсивные сессии непосредственно в кампусе Гарварда в Бостоне (США). Финальный этап и торжественная церемония вручения дипломов прошли в Париже на стадионе "Парк де Пренс".

Комментируя это достижение, Риад Рафиев отметил, что для него большая честь представлять азербайджанский футбол на таком высоком международном образовательном уровне.