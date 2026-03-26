Айхан Аббасов: "Футболисты сборной сделают все возможное в ближайших матчах"

Футболисты сборной Азербайджана приложат все усилия в предстоящих играх. Как сообщает İdman.Biz, об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Айхан Аббасов.

44-летний специалист поделился своими мыслями перед матчем против сборной Сент-Люсии в рамках международного турнира FIFA Series – 2026.

"У футболистов хорошее расположение духа. Нас радует, что они находятся в отличной форме. Соперники нам известны. Хотя это незнакомые для нас команды, мы предоставили игрокам всю необходимую информацию о них. Футболисты сделают на поле все, что в их силах", — сказал он.

Аббасов напомнил, что в отборочном цикле ЧМ-2026 им противостояли сильные соперники: "Сейчас мы хотим добиться результата. Этот турнир очень важен перед матчами Лиги наций УЕФА. Мы сделаем все возможное, чтобы сыграть еще лучше".

Главный тренер также отметил, что вратарь "Кяпаза" Юсиф Иманов может быть вызван на следующий тренировочный сбор:

"Мы уважаем любое мнение. Я тоже могу спросить: почему он должен получить вызов именно сейчас? Каждый игрок для нас важен. Легионерская карьера Юсифа Иманова не сложилась, но в последних матчах он показывает хорошее выступление. В чемпионате некоторые клубы отдают предпочтение вратарям-легионерам. Вызванный в состав Шахруддин Магомедалиев проявляет на тренировках большое рвение. Принимая решения, мы думаем и о будущих сборах. Наши двери открыты для всех футболистов. Юсиф Иманов может получить вызов на следующий этап подготовки".

В завершение специалист подчеркнул, что команда нацелена продемонстрировать качественную игру на турнире FIFA Series – 2026.