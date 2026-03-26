Хавбек "Сумгайыта": "Возможно, у нас нет лидера на поле"

Игрок "Сумгайыта" и сборной Азербайджана по футболу Рустам Ахмедзаде прокомментировал причины неудачной серии команды после зимней паузы.

"Большинство игроков пришли летом. Нужно время на адаптацию. Возможно, поэтому у нас пока нет выраженного лидера. В каждой игре нам чего-то не хватает, чтобы победить. У нас есть хорошие футболисты, есть желание и самоотдача. Руководство делает все возможное. Но каждый раз что-то не получается. Когда несколько матчей подряд нет результата, появляется давление, и это влияет на игру", - сказал Ахмедзаде в комментариях sport24.az.

Футболист также привел пример из недавнего матча.

"В игре с "Карван-Евлахом" я не реализовал пенальти. Если бы забил, исход встречи мог решиться в нашу пользу", - подчеркнул Ахмедзаде.

Говоря о сборной Азербайджана, Ахмедзаде отметил изменения внутри команды и настрой перед матчами FIFA Series.

"Все - и болельщики, и тренеры, и наше окружение - ждут от нас побед. Мы сами этого хотим. Хотим показать содержательную игру, выиграть оба матча и вернуть доверие болельщиков. Эти встречи - хороший шанс для нас. В команде сейчас отличная атмосфера. С приходом Айхана Аббасова сформировался позитивный настрой, футболисты приезжают в сборную с большим желанием и верят в успех", - добавил Ахмедзаде.