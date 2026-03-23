23 Марта 2026
АФФА завершила оценку футбольных академий клубов Премьер-лиги

23 Марта 2026 14:14
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) завершила первый этап процесса анализа потребностей и поддержки, проведя выездные проверки, сбор обратной связи и индивидуальную оценку академий клубов Мисли Премьер-лиги по итогам 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, координатор по развитию клубных академий Сархан Гусейнов представил отчеты по обратной связи части клубов в ходе личных визитов, а с другими академиями встречи прошли в онлайн-формате в виде презентаций и дискуссионных сессий.

Главной целью визитов стала оценка текущего состояния академий и футбольных школ по различным направлениям в рамках модели развития "5-Звездочная Академия", которую АФФА планирует внедрить со следующего сезона. В ходе работы с каждой академией были проведены индивидуальные презентации, прозрачный анализ ситуации, выявлены сильные стороны и даны подробные рекомендации по направлениям, требующим развития.

Напомним, что по итогам проверок АФФА планирует реализовать меры поддержки для клубных академий с учетом выявленных потребностей и полученной от руководителей обратной связи. Процесс направлен не только на оценку, но и на создание практического механизма поддержки, целью которого является долгосрочное, устойчивое и профессиональное развитие детско-юношеской системы, составляющей основу азербайджанского футбола.

İdman.Biz
