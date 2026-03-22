"Туран Товуз" в шаге от нового рекорда

22 Марта 2026 17:08
"Туран Товуз" в шаге от нового рекорда

Футбольный клуб "Туран Товуз" приблизился к установлению нового клубного рекорда в Мисли Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz, команда из Товуза обыграла "Габалу" со счетом 3:2 и одержала 14-ю победу в сезоне-2025/26.

Таким образом, "Туран Товуз" повторил собственный рекорд по количеству побед за один сезон в элите. Ранее команда добивалась такого же результата в прошлом чемпионате.

Отмечается, что этого показателя клуб достиг за восемь туров до завершения сезона. Теперь каждая следующая победа станет новым историческим достижением для команды.

İdman.Biz
