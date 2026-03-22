Тренер "Карабаха" увел футболистов с поля

В матче 21-го тура Лиги резервных команд между "Карабахом-2" и "Сабахом-2" произошел резонансный инцидент.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo.az, главный тренер агдамского клуба Максим Медведев увел свою команду с поля в знак протеста против решений арбитра Пярвиза Ибрагимова.

Эпизоды начались уже на восьмой минуте, когда "Сабах" сравнял счет. Линейный арбитр зафиксировал офсайд и поднял флаг, главный судья дал свисток, однако гол был засчитан. В дальнейшем, по мнению представителей "Карабаха", ряд решений также принимался не в их пользу.

Кульминация произошла на 43-й минуте, когда Сами Ммаэ был удален с поля. После этого Медведев принял решение увести футболистов в раздевалку, из-за чего матч был прерван.

Лишь после длительных переговоров с официальными лицами тренер согласился вернуть команду на поле, и игра была продолжена.

В добавленное время еще один игрок "Карабаха" Аллахверди Рагимов получил красную карточку. Несмотря на игру вдевятером, агдамцы одержали победу со счетом 3:1.