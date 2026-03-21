Глава академии "Шафа": "Успех команды - заслуга тренеров"

Руководитель академии "Шафа" Надир Набиев заявил, что успех основной команды связан с работой тренерского штаба и требует терпения на фоне становления клуба.

"Команда новая, поэтому трудности неизбежны. Важно сохранять терпение и последовательно выстраивать работу. Уверен, со временем мы увидим воспитанников "Шафа" и в сборных", - отметил Набиев в комментарии sportal.az.

Он подчеркнул, что академия будет формироваться поэтапно, начиная с подбора тренеров и набора возрастных групп.

"В первую очередь будут приглашены тренеры с соответствующей лицензией. Затем проведем отбор по возрастным категориям - именно с этого начинается системная работа в детском футболе", - сказал он.

Говоря о результатах основной команды, Набиев связал текущий успех с работой тренеров.

"Если команда идет к чемпионству без поражений, значит, у тренерского штаба есть большая заслуга. В борьбе участвуют несколько клубов, и до цели нужно идти до конца", - заявил специалист.

Он также отметил, что выполнение требований лицензирования станет ключевым шагом для дальнейшего роста клуба.

"В случае выхода в Премьер-лигу одним из условий станет развитие детского футбола. Все вопросы, включая создание базы, будут решаться поэтапно", - добавил Набиев.

По его словам, ставка на местных игроков остается стратегией клуба, несмотря на сложности.

"Были команды, становившиеся чемпионами без легионеров, но сегодня это крайне сложно. Тем не менее, нужно стремиться к этому и развивать собственных футболистов", - подчеркнул он.