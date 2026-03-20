Юрий Вернидуб: "Мы должны были вернуть долг "Имишли"

Главный тренер бакинского "Нефтчи" Юрий Вернидуб прокомментировал победу в матче 25-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу над "Имишли" (6:0), сообщает İdman.Biz.

"Прежде всего поздравляю всех с праздником. Насколько я знаю, в Азербайджане это большой день. У нас были кадровые проблемы - получили травмы Басcала Самбу и Венсан Абубакар. Остались Агададаш Сальянский и Алессио Курчи. Курчи больше вингер, играет на флангах, поэтому мы подумали над вариантами. Ранее в Габале мы уже давали шанс Фредди Варгасу, решили и в этом матче использовать его на этой позиции, как скрытую "девятку". Получилось неплохо, результат говорит сам за себя", - заявил Вернидуб.

Тренер поблагодарил своих игроков за настрой на матч:

"Хочу поблагодарить всех футболистов за то, что вышли на поле с большим желанием. У них был отличный настрой. До этого мы один раз проиграли "Имишли" и один раз сыграли вничью, и это было не тем результатом, который устраивает "Нефтчи". Мы должны были вернуть этот долг, и ребята это сделали".

Наставник также подчеркнул важность дальнейшей стабильности:

"У нас нет права на ошибку, если мы хотим играть в еврокубках. Впереди матчи с соперниками, которые также борются за эти позиции. Там многое будет зависеть от нашего характера. Будет интересно".

Вернидуб отдельно высказался о молодых игроках:

"Я главный тренер и вижу, что Сальянский пока немного уступает в конкуренции. Но он молодой, у него все впереди. Я на него рассчитываю. Нужно больше работать и ждать своего шанса. Иногда требуется терпение, хотя понимаю, что все хотят играть".

Тренер отметил и роль команды после неудач:

"Когда команда проигрывает - виноват тренер, когда выигрывает - заслуга игроков. Мы делаем все, чтобы не проигрывать, но поражения неизбежны. Главное - уметь их пережить и двигаться дальше. Мне понравилось, что после поражения мы выиграли два матча подряд. Футболисты сделали выводы и выходят на поле за победой".

Также специалист рассказал о подготовке к играм:

"Мы тщательно анализируем каждого соперника. Смотрим, как он играет - с четырьмя или пятью защитниками, и под это строим свою стратегию. Проводим очень серьезную работу. Иногда ложимся спать только в два-три часа ночи, настолько детально готовимся. А утром уже тренировка. Это совсем не простая работа, хотя со стороны может казаться иначе".