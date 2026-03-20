Азер Багиров: "Карабах" был в разы сильнее нас"

Главный тренер гянджинского "Кяпаза" Азер Багиров прокомментировал победу в матче 25-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу над агдамским "Карабахом" (1:0), сообщает İdman.Biz.

"Говорить тяжело. Мы играли против чемпиона Азербайджана и знали, что будет очень сложно. Сегодня мы больше бегали, больше работали и добились той победы, которую хотели. Конечно, "Карабах" доминировал, больше владел мячом. Хочу поблагодарить всех игроков за то, что мы вышли победителями из этой борьбы", - заявил Багиров.

Отвечая на вопрос о герое матча, тренер отметил: "Я не хочу никого выделять. Вратарь всегда половина команды. Но сегодня каждый футболист хотел почувствовать вкус победы. Все заслужили оценку "5".

Специалист также прокомментировал вторую победу над "Карабахом" в сезоне: "Я бы не сказал, что мы для них непреодолимый барьер. В некоторых эпизодах нам повезло. Был момент с попаданием в штангу. "Карабах" был в разы сильнее нас. Просто сегодня победа была суждена нам".

Говоря о борьбе за выживание, Багиров подчеркнул: "Пока рано об этом говорить. Мы будем бороться до конца. Впереди еще много матчей, после паузы на сборные будет еще сложнее".

Также тренер затронул планы клуба: "В ближайшее время подробно обсудим с руководством. Уже сейчас нужно делать шаги, чтобы наше будущее было лучше. Некоторые вопросы мы уже обсудили".

В завершение Багиров высказался о возможном проведении матча с "Нефтчи" в Гяндже: "Мы постоянно следим за состоянием стадиона. Это не в моей компетенции. Погодные условия влияют на готовность поля. Специалисты знают свою работу. Думаю, к концу мая стадион будет готов. Надеюсь, сыграем перед своими болельщиками и порадуем их".