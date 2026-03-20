Самир Алиев: "Руководители клубов не знают таланты своих академий"

20 Марта 2026 16:14
Бывший нападающий сборной Азербайджана Самир Алиев заявил, что ключевая проблема местного футбола связана с недостаточным вниманием к академиям и отсутствием системной работы с молодыми игроками.

"Чтобы у нас было больше легионеров, нужно развивать детский футбол и академии. Сейчас внимания недостаточно. Есть руководители, которые не знают талантливых игроков в своих академиях", - отметил Алиев в комментарии futbolinfo.az.

Он добавил, что развитие молодых футболистов напрямую влияет на общее качество чемпионата и конкурентоспособность клубов.

"Жизнь легионера непроста, но важно, чтобы таких игроков становилось больше. Надо, чтобы наши молодые футболисты чаще уезжали и получали опыт", - сказал он.

Говоря о текущем сезоне, Алиев отметил: "В начале сезона "Нефтчи" был далеко от еврокубковой зоны, но сейчас уже приблизился. "Туран Товуз", "Зиря", "Араз-Нахчыван", даже "Сумгайыт", несмотря на последние потери очков, сохраняют шансы".

Он также оценил чемпионскую гонку: "Сейчас у "Карабаха" появился серьезный соперник. У "Сабаха" есть хорошие шансы на чемпионство, но давать точный прогноз сложно".

По его словам, и в Кубке Азербайджана интрига сохраняется до последних стадий.

"Кубок - турнир, где трудно что-то предсказать. Думаю, в полуфинале "Карабах" и "Сабах" покажут жесткую борьбу. Кто пройдет дальше, тот станет фаворитом", - добавил он.

Отдельно Алиев высказался о "Нефтчи" после назначения Юрия Вернидуба.

"Считаю, что это правильное решение. У команды появились шансы на еврокубки, и это важно для клуба и его болельщиков", - отметил он.

İdman.Biz
Новости по теме

Объявлен состав сборной Азербайджана U-21 на матчи с Португалией и Болгарией
19 Марта 22:50
Азербайджанский футбол

Объявлен состав сборной Азербайджана U-21 на матчи с Португалией и Болгарией

Матчи пройдут 27 и 31 марта
В Баку стартовали тренерские курсы категории D
19 Марта 13:26
Азербайджанский футбол

В Баку стартовали тренерские курсы категории D

В занятиях принимают участие 25 слушателей

Марко Янкович: "Хороший "Сабах" означает сильный "Карабах"
19 Марта 08:30
Азербайджанский футбол

Марко Янкович: "Хороший "Сабах" означает сильный "Карабах"

Полузащитник "Карабаха" отметил прогресс соперника и пообещал жесткую борьбу за титул

Стартовал 25-й тур Первой лиги Азербайджана
18 Марта 22:14
Азербайджанский футбол

Стартовал 25-й тур Первой лиги Азербайджана

В первый игровой день состоялись три матча

Тренер "Араз-Нахчывана": "Матч мог завершиться вничью"
18 Марта 19:07
Азербайджанский футбол

Тренер "Араз-Нахчывана": "Матч мог завершиться вничью"

Андрей Демченко оценил победу над "Шамахы" и отметил сложности во втором тайме

Айхан Аббасов: "Мы снова проиграли незаслуженно"
18 Марта 18:54
Азербайджанский футбол

Айхан Аббасов: "Мы снова проиграли незаслуженно"

Главный тренер "Шамахы" остался недоволен реализацией и объяснил причины неудачи

Самое читаемое

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов
18 Марта 10:59
Мировой футбол

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов - ВИДЕО

Эпизод произошел сразу после финального свистка

Футболиста "Галатасарая" унесли на носилках после столкновения с щитом
19 Марта 03:00
Мировой футбол

Футболиста "Галатасарая" унесли на носилках после столкновения с щитом

Игрок "Галатасарая" получил травму и покинул поле на носилках
Ноа Ланг прооперирован после тяжелой травмы в матче против "Ливерпуля"
19 Марта 15:30
Мировой футбол

Ноа Ланг прооперирован после тяжелой травмы в матче против "Ливерпуля"

Нападающий "Галатасарая" повредил руку при столкновении с рекламным щитом на "Энфилде"

UFC Baku 2026: первые бои уже известны
19 Марта 13:56
ММА

UFC Baku 2026: первые бои уже известны - ОБНОВЛЕНО

На турнир 27 июня в Баку уже появились два подтвержденный поединка