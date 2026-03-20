Самир Алиев: "Руководители клубов не знают таланты своих академий"

Бывший нападающий сборной Азербайджана Самир Алиев заявил, что ключевая проблема местного футбола связана с недостаточным вниманием к академиям и отсутствием системной работы с молодыми игроками.

"Чтобы у нас было больше легионеров, нужно развивать детский футбол и академии. Сейчас внимания недостаточно. Есть руководители, которые не знают талантливых игроков в своих академиях", - отметил Алиев в комментарии futbolinfo.az.

Он добавил, что развитие молодых футболистов напрямую влияет на общее качество чемпионата и конкурентоспособность клубов.

"Жизнь легионера непроста, но важно, чтобы таких игроков становилось больше. Надо, чтобы наши молодые футболисты чаще уезжали и получали опыт", - сказал он.

Говоря о текущем сезоне, Алиев отметил: "В начале сезона "Нефтчи" был далеко от еврокубковой зоны, но сейчас уже приблизился. "Туран Товуз", "Зиря", "Араз-Нахчыван", даже "Сумгайыт", несмотря на последние потери очков, сохраняют шансы".

Он также оценил чемпионскую гонку: "Сейчас у "Карабаха" появился серьезный соперник. У "Сабаха" есть хорошие шансы на чемпионство, но давать точный прогноз сложно".

По его словам, и в Кубке Азербайджана интрига сохраняется до последних стадий.

"Кубок - турнир, где трудно что-то предсказать. Думаю, в полуфинале "Карабах" и "Сабах" покажут жесткую борьбу. Кто пройдет дальше, тот станет фаворитом", - добавил он.

Отдельно Алиев высказался о "Нефтчи" после назначения Юрия Вернидуба.

"Считаю, что это правильное решение. У команды появились шансы на еврокубки, и это важно для клуба и его болельщиков", - отметил он.