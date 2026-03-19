В Баку стартовали тренерские курсы категории D, организованные совместно Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и Бакинской футбольной федерацией.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт АФФА, занятия проходят на Баиловском стадионе в рамках стратегии развития футбола, утвержденной национальной ассоциацией. В курсы вовлечены 25 участников.

На открытии выступили руководитель Департамента массового футбола АФФА Фаррух Исмаилов, президент Бакинской футбольной федерации Тахир Сулейманов и инструктор курсов Ильхам Азиззаде, пожелавшие участникам успехов. После этого ведущий специалист департамента Орхан Микаиллы представил программу и цели обучения.

В первый день инструкторы Ильхам Азиззаде и Фаррух Исмаилов провели занятия по темам "Основные принципы массового футбола", "Методы тренировок" и "Поведение тренера". Теоретические блоки сопровождались обсуждением практических аспектов.

Курсы рассчитаны на три дня, при этом стартовый этап полностью посвящен теоретической подготовке.