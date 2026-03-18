Тренер "Араз-Нахчывана": "Матч мог завершиться вничью"

Главный тренер "Араз-Нахчывана" Андрей Демченко прокомментировал победу в матче 25-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу над "Шамахы" (1:0), сообщает İdman.Biz.

"У нас была задача – взять шесть очков в двух последних матчах. Рад, что мы с этим справились и поздравляю команду", - заявил специалист.

Говоря о ходе игры, наставник отметил разницу между таймами. "В первом тайме мы выглядели уверенно и контролировали матч. Но в концовке второго тайма у нас возникли проблемы, соперник стал играть длинными передачами. Честно говоря, матч мог завершиться и вничью - у соперника были хорошие моменты", - подчеркнул Демченко.

При этом он отметил надежную игру своей команды в обороне. "К счастью, мы сумели выстоять и сохранить счет. Иногда такие матчи нужно выигрывать за счет борьбы и характера", - добавил тренер.

Также специалист рассказал о планах на ближайшее время. "После паузы нас ждут очень сложные матчи с "Сабахом" и "Нефтчи". В этот период сосредоточимся на восстановлении игроков и подготовке к этим встречам. Также планируем провести товарищеский матч", - заключил Демченко.