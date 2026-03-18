Представители АФФА приняли участие в семинаре УЕФА - ФОТО

Представители АФФА приняли участие в семинаре УЕФА

18 Марта 2026 11:28
Представители АФФА приняли участие в семинаре УЕФА

Представители Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) приняли участие в семинаре УЕФА, посвященном анализу игры.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, мероприятие Share seminar on match analysis прошло в столице Румынии — Бухаресте.

В семинаре приняли участие специалисты департамента технического развития УЕФА, а также делегации футбольных федераций Азербайджана, Нидерландов, Мальты, Португалии и других стран.

АФФА на мероприятии представили руководитель отдела тренерского образования Аслан Керимов и инструктор Осман Рагимов.

В рамках семинара обсуждались вопросы анализа игры, современные тенденции в этой области, а также подготовка специалистов по узкопрофильному игровому анализу в ближайшем будущем.

İdman.Biz
