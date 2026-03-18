Бакинскому "Нефтчи" исполняется 89 лет

Сегодня исполняется 89 лет со дня основания одного из старейших футбольных клубов Азербайджана - ПФК "Нефтчи".

Столичный клуб был основан 18 марта 1937 года под названием "Нефтяник". В 1966 году команда добилась своего наивысшего результата в чемпионате СССР, завоевав бронзовые медали. Спустя два года клуб получил нынешнее название - "Нефтчи".

В годы независимости Азербайджана «нефтяники» девять раз становились чемпионами страны, шесть раз выигрывали Кубок Азербайджана и дважды - Суперкубок.

"Нефтчи" вошел в историю как первый азербайджанский клуб, пробившийся в групповой этап еврокубков. В сезоне-2012/13 команда выступила в групповом этапе Лиги Европы УЕФА.

