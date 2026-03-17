RU

Азербайджанский футбол
Новости
17 Марта 2026 18:01
22
Министерство уточнило, когда Гянджинский городской стадион будет готов

Работы на Гянджинском городском стадионе продолжаются, а их завершение планируется к концу мая, сообщает İdman.Biz со ссылкой на teleqraf.az

По словам главы отдела по связям с общественностью Министерства молодежи и спорта Азербайджана Габиля Мехдиева, после полного завершения работ и окончательного формирования газона стадион сможет принимать матчи. При этом сроки готовности покрытия напрямую зависят от погодных условий.

Мехдиев также прокомментировал перспективы возвращения "Кяпаза" на домашнюю арену до конца сезона-2025/2026, отметив, что это станет возможным только после полного созревания газона.

Отметим, что стадион в Гяндже был закрыт на реконструкцию в 2023 году. Несмотря на проведение на обновленной арене церемонии открытия Игр стран СНГ, газон пока не готов к проведению официальных матчей. В настоящее время "Кяпаз" принимает соперников на стадионе в Евлахе.

İdman.Biz
Тэги:

