Эмрели посвятил гол кузену: "Когда я забил, я словно увидел его перед собой"

Нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели прокомментировал свой первый гол в составе немецкого "Кайзерслаутерна", который он забил в матче против "Карлсруэ".

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанский форвард отличился в юго-западном дерби, установив окончательный счет 3:0. Этот мяч стал для него первым после перехода в немецкий клуб. После игры футболист не скрывал эмоций.

"Этот гол очень меня обрадовал. Я долгое время был травмирован, оказался в новом клубе, в новой команде, и наконец смог забить свой первый мяч в такой невероятной атмосфере", - цитирует Эмрели kicker.de.

Футболист отметил, что начало сезона для него оказалось очень непростым. Азербайджанский нападающий перешел в "Кайзерслаутерн" после сезона в "Нюрнберге", где забил 11 голов, и должен был вместе с Иваном Пртаином усилить атаку команды. Однако ситуация сложилась иначе: команда потеряла реальные шансы на борьбу за повышение в Бундеслигу, а сам Эмрели столкнулся с рядом проблем. Конфликтные моменты с тренером и травма приводящей мышцы, полученная в ноябре, надолго выбили его из игрового ритма.

После восстановления Эмрели постепенно вернулся в строй. Он вновь появился на поле в матче против "Пройссен Мюнстера", который "Кайзерслаутерн" выиграл со счетом 3:2, а затем смог отличиться в игре против "Карлсруэ".

"Приятно снова быть в контакте с тренером после травмы. Он доволен моей работой на тренировках. Я хотел доказать самому себе, что могу вернуться на прежний уровень", - отметил форвард.

Нападающий также вспомнил о тяжелом моменте сезона, когда после возвращения на поле в матче против "Герты" он был вынужден покинуть игру уже через 15 минут из-за новой травмы. Тогда у него диагностировали частичный разрыв сухожилия приводящей мышцы, из-за чего он пропустил еще 11 матчей.

По словам главного тренера команды Торстена Либеркнехта, как Махир Эмрели, так и другой нападающий Мергим Бериша заслужили доверие тренерского штаба.

"Они оба поблагодарили за доверие. Мергим - своим дебютным голом, а Махир в последние недели постепенно приближается к команде и становится все ближе к своему лучшему состоянию. Я очень рад за них обоих", - сказал наставник.

Сам Эмрели признался, что этот гол имел для него особое личное значение. В ноябре он пережил тяжелую утрату - смерть своего двоюродного брата.

"Этот гол вызвал во мне много эмоций, потому что недавно умер мой кузен. Это было как прощание с ним. В момент, когда я забил, я словно увидел его перед собой", - рассказал азербайджанский нападающий.

В ближайшие недели "Кайзерслаутерн" проведет несколько важных матчей. Уже в следующем туре команда сыграет на выезде против "Нюрнберга" - бывшего клуба Эмрели. Затем "красных дьяволов" ждут встречи с "Фортуной" из Дюссельдорфа и повторная игра против "Герты", где форвард сможет окончательно оставить позади неприятные воспоминания о своей травме.

"В этом голе было очень много эмоций. Он важен для меня и в личной жизни, и в профессиональной карьере", - подчеркнул Эмрели.