Стало известно, на какой срок рассчитан контракт Руя Жорже - ФОТО

Главный тренер сборной Азербайджана U20 по футболу Руй Жорже рассказал о сроке своего контракта с национальной командой.

Как сообщает İdman.Biz, португальский специалист заявил на пресс-конференции, что соглашение рассчитано на один год и семь месяцев.

Жорже отметил, что за этот период команда может получить ценный опыт и добиться прогресса.

"В течение ближайших года и семи месяцев мы можем накопить ценный опыт и пройти этот путь вместе. Успех зависит от желания и упорства игроков. Если нам удастся это показать, мы сможем добиться результатов. Перед приездом сюда я разговаривал с бывшим главным тренером сборной Азербайджана Фернанду Сантушем. Он очень хорошо отзывался и о стране, и о людях. Уже в первый день я понял, что его слова полностью соответствуют действительности", - сказал Жорже.