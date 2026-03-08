Полузащитник "Сумгайыта": "Мы сами не понимаем, почему не можем победить"

Полузащитник "Сумгайыта" Нихад Ахмедзаде высказался после ничейного результата в матче 23-го тура Мисли Премьер-лиги против "Карван-Евлаха".

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 1:1, а 20-летний футболист признал, что команда упустила победу в концовке.

"На самом деле игра для нас началась хорошо. И команда, и я выглядели неплохо. Просто ближе к концу мы допустили некоторые ошибки. В итоге пропустили гол и потеряли очки", - цитирует слова полузащитника futbolinfo.az.

Футболист также прокомментировал серию из пяти матчей без побед в чемпионате. "Честно говоря, мы и сами не до конца понимаем причину. Это связано с психологией, потому что в последнее время нам не удается побеждать. Естественно, это влияет на наше состояние. У нас тоже есть свои проблемы. К тому же соперники по ходу сезона становятся все сильнее", - сказал Ахмедзаде.

Он также положительно оценил решение главного тренера Саши Илича чаще доверять игрокам академии. "Для нас это даже лучше. Мы стараемся максимально правильно выполнять установки тренера и в каждой игре хотим выступать лучше. С каждым туром соперники становятся все сложнее, а впереди нас ждут еще более тяжелые матчи", - подчеркнул он.

Говоря о следующей игре против "Шамахы", футболист добавил: "Наши матчи с этой командой всегда получаются сложными. Но в следующем туре мы постараемся сделать все возможное и показать максимум".