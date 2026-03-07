Джабаров: "Моего сына от списка ФИФА отстранил Бариш Шимшек"

Бывший председатель Судейского комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Гюлага Джабаров заявил, что его сын Рауф Джабаров лишился статуса арбитра ФИФА по решению бывшего главы комитета Барыша Шимшека.

"Рауфа Джабарова от списка арбитров ФИФА отстранил бывший председатель Судейского комитета АФФА Барыш Шимшек. Конечно, я воспринял это решение негативно", - сказал Джабаров в интервью sportnet.az.

Он также прокомментировал нынешнюю ситуацию в судействе и отметил, что проблемы с арбитражем существуют во всем мире.

"Сегодня о судействе говорят все - и те, кто разбирается, и те, кто не имеет к этому отношения. Проблемы есть не только в Азербайджане, а во всем мире", - отметил специалист.

По мнению Джабарова, на ситуацию повлияли постоянные изменения трактовок правил игры.

"Раньше существовали стабильные правила футбола, и все их придерживались. Сейчас ФИФА ежегодно выпускает новые инструкции, которые затем меняются. Из-за этого и возникают проблемы", - сказал он.

Джабаров также заявил, что считает правильным создание независимой комиссии при АФФА для оценки спорных эпизодов матчей.

"Я предлагаю, чтобы этим занималась независимая комиссия при АФФА. Тогда решения будут обсуждаться более объективно", - подчеркнул бывший глава Судейского комитета.