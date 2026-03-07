7 Марта 2026
RU

Джабаров: "Моего сына от списка ФИФА отстранил Бариш Шимшек"

Азербайджанский футбол
Новости
7 Марта 2026 18:40
17
Джабаров: "Моего сына от списка ФИФА отстранил Бариш Шимшек"

Бывший председатель Судейского комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Гюлага Джабаров заявил, что его сын Рауф Джабаров лишился статуса арбитра ФИФА по решению бывшего главы комитета Барыша Шимшека.

"Рауфа Джабарова от списка арбитров ФИФА отстранил бывший председатель Судейского комитета АФФА Барыш Шимшек. Конечно, я воспринял это решение негативно", - сказал Джабаров в интервью sportnet.az.

Он также прокомментировал нынешнюю ситуацию в судействе и отметил, что проблемы с арбитражем существуют во всем мире.

"Сегодня о судействе говорят все - и те, кто разбирается, и те, кто не имеет к этому отношения. Проблемы есть не только в Азербайджане, а во всем мире", - отметил специалист.

По мнению Джабарова, на ситуацию повлияли постоянные изменения трактовок правил игры.

"Раньше существовали стабильные правила футбола, и все их придерживались. Сейчас ФИФА ежегодно выпускает новые инструкции, которые затем меняются. Из-за этого и возникают проблемы", - сказал он.

Джабаров также заявил, что считает правильным создание независимой комиссии при АФФА для оценки спорных эпизодов матчей.

"Я предлагаю, чтобы этим занималась независимая комиссия при АФФА. Тогда решения будут обсуждаться более объективно", - подчеркнул бывший глава Судейского комитета.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Семья Юрия Вернидуба переехала в Баку
16:26
Азербайджанский футбол

Семья Юрия Вернидуба переехала в Баку

Клуб арендовал жилье для тренера и его супруги в жилом комплексе "Белый город"
Жереми Гнали: "Игрок "Нефтчи" помог мне принять решение перейти в "Карабах"
07:13
Азербайджанский футбол

Жереми Гнали: "Игрок "Нефтчи" помог мне принять решение перейти в "Карабах"

Французский защитник Жереми Гнали поделился впечатлениями от дебюта и рассказал о выборе клуба

АФФА проведет дополнительное расследование скандального эпизода матча "Карабах" - "Сабах" - ВИДЕО
6 Марта 22:36
Азербайджанский футбол

АФФА проведет дополнительное расследование скандального эпизода матча "Карабах" - "Сабах" - ВИДЕО

Дисциплинарный комитет проведет дополнительное расследование массовой потасовки

Главный тренер "Сабаила" застрял за границей после паломничества
6 Марта 20:35
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Сабаила" застрял за границей после паломничества

Адиль Шукюров несколько дней ожидал эвакуации из Саудовской Аравии

Аслан Керимов: "Матч "Карабах" - "Сабах" можно назвать ранним финалом Кубка"
6 Марта 19:45
Азербайджанский футбол

Аслан Керимов: "Матч "Карабах" - "Сабах" можно назвать ранним финалом Кубка"

Экс-футболист сборной считает противостояние "Карабах" - "Сабах" центральной битвой турнира

"Туран Товуз" расстается с двумя футболистами
6 Марта 19:15
Азербайджанский футбол

"Туран Товуз" расстается с двумя футболистами

Полузащитники не смогли завоевать доверие Курбана Бердыева

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце