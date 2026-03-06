АФФА проведет дополнительное расследование скандального эпизода матча "Карабах" - "Сабах" - ВИДЕО

Дисциплинарный комитет AФФA проведет дополнительное расследование инцидента, произошедшего в матче 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана между "Карабахом" и "Сабахом".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на qafqazinfo, речь идет о массовой потасовке, произошедшей на 84-й минуте встречи.

В пресс-службе AФФA пояснили, что во время игры ни судейская бригада, ни представитель ассоциации не смогли напрямую установить причину конфликта. Поэтому в официальном протоколе был зафиксирован лишь сам факт инцидента без подробного юридического описания произошедшего.

Кроме того, в официальной телевизионной трансляции эпизод также не был зафиксирован полностью и четко, что ограничило возможность объективной оценки ситуации на первоначальном этапе.

Однако примерно через 10 минут после публикации решений Дисциплинарного комитета в медиа и социальных сетях появились дополнительные видеокадры произошедшего.

В связи с этим комитет намерен провести дополнительную юридическую оценку инцидента с учетом новых видеоматериалов и, при необходимости, принять соответствующее решение.

В AФФAподчеркнули, что при рассмотрении подобных случаев комитет руководствуется действующими нормативно-правовыми актами ассоциации, требованиями Дисциплинарного кодекса и принципами объективного и справедливого расследования.

Напомним, что помощник главного тренера "Сабаха" Валерио Зуддас показал неприличный жест во время матча 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана против "Карабаха".