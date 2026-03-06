Аслан Керимов: "Матч "Карабах" - "Сабах" можно назвать ранним финалом Кубка"

Матч между "Карабахом" и "Сабахом" в полуфинале Кубка Азербайджана можно рассматривать как своеобразный ранний финал турнира.

Об этом заявил руководитель отдела просвещения тренеров AФФA, бывший футболист сборной Азербайджана Аслан Керимов, сообщает İdman.Biz.

По его словам, четвертьфинальные игры Кубка прошли в напряженной и интересной борьбе, и явного преимущества ни у одной из команд не наблюдалось.

"Игры 1/4 финала прошли в достаточно интересной и напряженной борьбе. Можно сказать, что ни у одной команды не было явного преимущества. Противостояния "Карабах" – "Шамахы" и "Габала" – "Сабах" получились особенно драматичными", - цитирует слова Керимова АЗЕРТАДЖ.

При этом, как подчеркнул специалист, в некоторых парах победители сумели добиться успеха относительно спокойно.

"В парах "Сумгайыт" - "Зиря" и "Кяпаз" - "Туран Товуз" победители выглядели более уверенно. Например, клуб из Товуза уже в первом матче добился преимущества 2:0, что позволило команде чувствовать себя значительно спокойнее в ответной игре", - заявил он.

Керимов также признался, что ожидал увидеть в полуфинале бакинский "Нефтчи".

"Честно говоря, я хотел бы увидеть на этой стадии и "Нефтчи". Но, к сожалению, команда не смогла пройти дальше. В то же время "Шамахы" и "Кяпаз" также заслужили выход в четвертьфинал, проделав большую работу", - сказал специалист.

Комментируя поражение "Габалы" в серии пенальти, эксперт отметил, что на исход встречи могли повлиять психологические факторы.

"Габала" - молодая и перспективная команда. В составе есть как местные футболисты, так и легионеры. Они достойно боролись и сумели довести матч до серии пенальти. Но в такие моменты большое значение имеет психологическое состояние и опыт. Когда ответственность возрастает, появляется волнение, а это нередко приводит к ошибкам", - подчеркнул Керимов.

Говоря о предстоящих полуфиналах, бывший футболист сборной Азербайджана особо выделил матч между "Карабахом" и "Сабахом".

"Карабах" - "Сабах" можно в определенной степени назвать ранним финалом. У обеих команд есть потенциал выиграть Кубок. Но нельзя забывать и о "Туран Товузе" с "Зиря". Кубковые матчи отличаются от игр чемпионата, и здесь всегда возможны сюрпризы", - заявил он.

По мнению Керимова, каждая из четырех команд, вышедших в полуфинал, имеет реальные шансы на трофей.

"На результат могут повлиять многие факторы: физическое состояние игроков, усталость, количество проведенных матчей, мотивация и даже небольшие детали. Поэтому борьба обещает быть очень интересной", - добавил специалист.