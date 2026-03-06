6 Марта 2026
RU

Вальдас Дамбраускас: "Как и в прошлой игре с "Карабахом", имея преимущество, мы пропустили голы"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Марта 2026 00:20
17
Вальдас Дамбраускас: "Как и в прошлой игре с "Карабахом", имея преимущество, мы пропустили голы"

Главный тренер "Сабаха" Вальдас Дамбраускас прокомментировал выход команды в полуфинал Бизон Кубка Азербайджана по футболу после победы над "Габалой" в ответном матче 1/4 финала (3:3, по пенальти — 4:2), сообщает İdman.Biz.

"Поздравляю обе команды с такой игрой. "Габала" проявила характер. Благодарю свою команду за выход в полуфинал", — заявил специалист после встречи.

По словам Дамбраускаса, несмотря на положительный результат, тренерский штаб обеспокоен тем, что команда вновь не смогла удержать преимущество по ходу матча.

"Как и в прошлой игре с "Карабахом", имея преимущество, мы пропустили голы — это не входило в наши планы. Особенно после того, как соперник остался вдесятером. Нужно проанализировать, почему мы не можем удерживать преимущество. Думаю, нейтральные болельщики получают удовольствие от нашей игры", — отметил он.

Наставник "Сабаха" подчеркнул, что команда контролировала ход встречи, однако причины потери преимущества требуют детального разбора.

"Если бы я знал ответы на все вопросы, был бы самым умным человеком в футболе. В первом тайме мы позволили сопернику лишь полмомента, во втором имели численное преимущество. Нужно провести глубокий анализ — возможно, проблема в психологии или в тактических ошибках", — сказал тренер.

Говоря о борьбе за чемпионство и Кубок страны, Дамбраускас отметил, что пока не думает о возможных трофеях.

"Сейчас у меня нет такого чувства. Я думаю только о том, как восстановить команду к следующему матчу", — подчеркнул он.

Также тренер признался, что пока не анализировал будущего соперника по полуфиналу — "Карабах".

"Я даже не знаю, когда пройдут полуфинальные матчи. Сейчас все мысли о предстоящих играх премьер-лиги. К тому же нам будет непросто — в течение месяца мы в пятый раз сыграем с "Габалой", — добавил Дамбраускас.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Бывший защитник "Нефтчи": "Меня радует, что команда сейчас побеждает"
5 Марта 15:11
Азербайджанский футбол

Бывший защитник "Нефтчи": "Меня радует, что команда сейчас побеждает"

Марк Тамаш поделился воспоминаниями о времени в Азербайджане

Гурбан Гурбанов о конфликте с "Сабахом" и возможных изменениях в составе
4 Марта 22:58
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов о конфликте с "Сабахом" и возможных изменениях в составе

Главный тренер "Карабаха" прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка Азербайджана

Фанат "Карабаха" сделал селфи с Зубиром во время матча - ВИДЕО
4 Марта 22:28
Азербайджанский футбол

Фанат "Карабаха" сделал селфи с Зубиром во время матча - ВИДЕО

Капитан агдамского клуба согласился на просьбу юного болельщика прямо на поле
"Айхан Аббасов": "Получилось обидное поражение от "Карабаха"
4 Марта 21:56
Азербайджанский футбол

"Айхан Аббасов": "Получилось обидное поражение от "Карабаха"

Главный тренер "Шамахы" подвел итоги матча Кубка Азербайджана с "Карабахом"
Президент азербайджанского футбольного клуба ушел в отставку
4 Марта 21:20
Азербайджанский футбол

Президент азербайджанского футбольного клуба ушел в отставку

Сердар Салманзаде подтвердил отставку из-за разногласий по стратегии клуба
"Карабах" и "Галатасарай" заинтересовались одним нападающим
4 Марта 16:28
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Галатасарай" заинтересовались одним нападающим

Клубы следят за юным форвардом казахстанского "Хан-Тенгри"

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран
"Реал Мадрид" отказался от Конате и переключился на новую цель
3 Марта 11:15
Мировой футбол

"Реал Мадрид" отказался от Конате и переключился на новую цель

Мадридский гранд пересмотрел планы по усилению защиты, исключив француза из шорт-листа
Азербайджанские дзюдоисты рванули к вершине мирового рейтинга после триумфа в Ташкенте – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
3 Марта 11:59
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты рванули к вершине мирового рейтинга после триумфа в Ташкенте – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Международная федерация дзюдо обнародовала новый рейтинг по итогам ташкентского Большого шлема