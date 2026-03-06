Вальдас Дамбраускас: "Как и в прошлой игре с "Карабахом", имея преимущество, мы пропустили голы"

Главный тренер "Сабаха" Вальдас Дамбраускас прокомментировал выход команды в полуфинал Бизон Кубка Азербайджана по футболу после победы над "Габалой" в ответном матче 1/4 финала (3:3, по пенальти — 4:2), сообщает İdman.Biz.

"Поздравляю обе команды с такой игрой. "Габала" проявила характер. Благодарю свою команду за выход в полуфинал", — заявил специалист после встречи.

По словам Дамбраускаса, несмотря на положительный результат, тренерский штаб обеспокоен тем, что команда вновь не смогла удержать преимущество по ходу матча.

"Как и в прошлой игре с "Карабахом", имея преимущество, мы пропустили голы — это не входило в наши планы. Особенно после того, как соперник остался вдесятером. Нужно проанализировать, почему мы не можем удерживать преимущество. Думаю, нейтральные болельщики получают удовольствие от нашей игры", — отметил он.

Наставник "Сабаха" подчеркнул, что команда контролировала ход встречи, однако причины потери преимущества требуют детального разбора.

"Если бы я знал ответы на все вопросы, был бы самым умным человеком в футболе. В первом тайме мы позволили сопернику лишь полмомента, во втором имели численное преимущество. Нужно провести глубокий анализ — возможно, проблема в психологии или в тактических ошибках", — сказал тренер.

Говоря о борьбе за чемпионство и Кубок страны, Дамбраускас отметил, что пока не думает о возможных трофеях.

"Сейчас у меня нет такого чувства. Я думаю только о том, как восстановить команду к следующему матчу", — подчеркнул он.

Также тренер признался, что пока не анализировал будущего соперника по полуфиналу — "Карабах".

"Я даже не знаю, когда пройдут полуфинальные матчи. Сейчас все мысли о предстоящих играх премьер-лиги. К тому же нам будет непросто — в течение месяца мы в пятый раз сыграем с "Габалой", — добавил Дамбраускас.