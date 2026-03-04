"Айхан Аббасов": "Получилось обидное поражение от "Карабаха"

Главный тренер "Шамахы" Айхан Аббасов прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу от "Карабаха" (1:3, первая игра – 2:1), сообщает İdman.Biz.

"Получилось обидное поражение. Хотя мы выиграли первый матч, знали, что ответная игра будет очень сложной. Первые десять минут для нас сложились неудачно. После этого мы смогли забить и создать еще несколько опасных моментов. Во втором тайме ожидали давления со стороны соперника, допустили ошибки в обороне. Несмотря на это, ребята боролись до конца. Если бы мы реализовали пенальти в последней минуте, возможно, получили бы шанс в дополнительное время. Теперь будем готовиться к третьему кругу Премьер-лиги. Кубок для нас завершен. Поздравляю соперника", - заявил Аббасов.

Тренер также прокомментировал эпизод с пенальти, который не смог реализовать Карим Росси.

"У нас есть два игрока, которые исполняют пенальти, - Рикардо и Карим. Рикардо тоже однажды не реализовал пенальти в кубковом матче. Карим до этого исполнил три. Была усталость, стресс от игры. Так сложилось", - отметил специалист.

Аббасов также ответил на вопрос о недавних высказываниях в адрес ПФЛ.

"У нас состоялся разговор. Все мы хотим, чтобы наши поля были в хорошем состоянии и чтобы условия постоянно улучшались. Сотрудники ПФЛ давно нам знакомы. Возникло небольшое недоразумение. Желаю им успехов, как и нам. Мы поняли друг друга, никаких проблем нет", - подчеркнул наставник "Шамахы".