Президент азербайджанского футбольного клуба ушел в отставку

В футбольном клубе "Шафа" произошли кадровые изменения в руководстве.

Как сообщает İdman.Biz, президент клуба Сардар Салманзаде покинул занимаемую должность.

Сам функционер подтвердил информацию об уходе и объяснил причины своего решения.

"Причина в том, что существуют разногласия по стратегии и видению. Желаю футбольному клубу "Шафа" успехов, там работают дорогие мне люди. Сам же, с помощью Аллаха, продолжу свою деятельность уже в более масштабных проектах", - цитирует слова Салманзаде Qafqazinfo.

Отметим, что на данный момент "Шафа" лидирует в турнирной таблице I Лиги, набрав 36 очков.