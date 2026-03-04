Гурбан Гурбанов о конфликте с "Сабахом" и возможных изменениях в составе

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал победу в ответном матче 1/4 финала Бизон Кубка Азербайджана по футболу над "Шамахы" (3:1, первая игра – 1:2), передает İdman.Biz.

"Поздравляю своих футболистов. Это важный результат. Игра могла дойти до дополнительного времени. Во втором тайме мы полностью взяли игру под контроль. Иногда допускали ошибки, но победа была очень важна. Футболисты старались играть правильно. Немного чувствовалась усталость. В ближайшие дни они постепенно восстановятся. Благодарю болельщиков обеих команд. Желаю Айхану Аббасову удачи", - сказал Гурбанов.

Тренер также объяснил решение использовать Кади Боржеса на позиции "восьмерки".

"У Кади есть такие качества. Сегодня нужно было сыграть именно так. Педро Бикальо потратил много сил в матчах с "Ньюкаслом" и "Сабахом", поэтому мы решили его поберечь. Мы хотим, чтобы Кади чаще играл впереди, но иногда для построения игры необходим такой футболист в этой позиции. В будущем подобные ротации возможны. Там может сыграть и Монтиэль, или мы можем менять их местами. Радует, что футболисты способны действовать на нескольких позициях", - отметил специалист.

Говоря о возможном сопернике по полуфиналу, Гурбанов подчеркнул, что для него это не имеет большого значения.

"Неважно, с кем мы будем играть в полуфинале. Но матчи с "Сабахом" обычно привлекают больше болельщиков на стадионы", - заявил наставник.

На вопрос о словах президента "Сабаха" Магсуда Адыгезалова Гурбанов отвечать отказался.

"На этот вопрос отвечать не буду. Все, что происходит во время игры, там и остается. Я не люблю возвращаться к прошлому", - подчеркнул он.

Гурбанов также высказался о плотном календаре команды.

"Мы должны играть все матчи. Может быть усталость, психологическое напряжение, но это жизнь футболиста и работа тренеров. Мы должны настраивать игроков на каждую игру. Конечно, иногда это не получается. Но мы будем выходить на каждый матч с максимальной целью", - сказал главный тренер "Карабаха".

По его словам, команда испытывает серьезное давление из-за плотного графика.

"Психологическое напряжение есть. Играть весь год в таком плотном графике непросто. Сейчас у нас нет времени на спокойствие. С каждым матчем требования растут. Наши цели всегда высокие. Это нормальный процесс в футбольной жизни. Некоторые игроки выглядят уставшими на фоне этого давления, но мы стараемся максимально решить эту проблему", - отметил Гурбанов.

Говоря о возможных изменениях в составе перед новым сезоном, специалист не исключил трансферных перемен.

"Все возможно. Может быть изменений будет немного, но по независящим от нас причинам их может оказаться и больше. В этом году у нас была очень большая нагрузка. Количество матчей по сравнению с предыдущими сезонами значительно выросло. Я хотел бы, чтобы наш состав был более широким. В новом сезоне постараемся сделать все возможное, чтобы не испытывать трудностей с глубиной состава", - заявил Гурбанов.