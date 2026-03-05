5 Марта 2026
Бывший защитник "Нефтчи": "Меня радует, что команда сейчас побеждает"

Азербайджанский футбол
Новости
5 Марта 2026 15:11
Бывший защитник "Нефтчи": "Меня радует, что команда сейчас побеждает"

Бывший футболист "Нефтчи" Марк Тамаш рассказал о своем периоде выступлений в Азербайджане и поделился воспоминаниями о жизни в Баку. Венгерский защитник, который выступал за "Нефтчи" с лета 2023 года до января 2025-го, сейчас продолжает карьеру на родине в составе "Диошдьора".

"Я очень люблю и Баку, и его жителей. У меня остались только хорошие воспоминания", - отметил Тамаш в комментариях futbolinfo.az.

Говоря о нынешних результатах бакинского клуба, Тамаш отметил: "Не всегда удается смотреть матчи, но я знаю результаты. Меня радует, что команда сейчас побеждает и в последних играх не проигрывает. Знаю, что произошло много изменений. Если все будет продолжаться так же, думаю, они смогут добиться своих целей".

Футболист также прокомментировал судейство в футболе: "Судьи везде одинаковые. Они тоже ошибаются. Иногда этих ошибок слишком много, особенно в матчах больших команд. Причину я назвать не могу. Я не думаю об этом слишком много".

Отвечая на вопрос о чемпионской гонке в Мисли Премьер-лиге, бывший защитник "Нефтчи" выразил мнение, что главным претендентом на титул является "Сабах".

