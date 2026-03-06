"Туран Товуз" расстается с двумя футболистами

Стало известно, какие игроки покинут футбольный клуб "Туран Товуз" по окончании текущего сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, клуб из Товуза не намерен продолжать сотрудничество с Хаялом Наджафовым и Фаридом Юсифли.

Оба полузащитника не сумели завоевать доверие главного тренера команды Курбана Бердыева. Юсифли в нынешнем сезоне принял участие всего в семи матчах, проведя на поле 227 минут, тогда как Наджафов сыграл в десяти встречах и набрал 320 минут игрового времени.

При этом за данный период ни один из футболистов не отметился ни забитыми мячами, ни результативными передачами.

Контракт Наджафова с клубом истекает летом. Соглашение Юсифли действует до июня 2027 года. Если "Туран Товуз" не сможет досрочно расторгнуть контракт, не исключено, что футболист будет отправлен в аренду.