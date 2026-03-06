6 Марта 2026
RU

Эммануэль Аддаи может перейти в топ-5 лиг Европы

Азербайджанский футбол
Новости
6 Марта 2026 16:41
13
Эммануэль Аддаи может перейти в топ-5 лиг Европы

Вингер "Карабаха" Эммануэль Аддаи может продолжить карьеру в одном из клубов ведущих европейских чемпионатов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Insider, интерес к 24-летнему ганскому футболисту проявляют несколько английских клубов, а также итальянский "Наполи" и немецкий "Айнтрахт".

По информации источника, франкфуртский клуб уже пытался приобрести игрока в зимнее трансферное окно, однако получил отказ. При этом "Айнтрахт" продолжает следить за ситуацией вокруг футболиста.

Отмечается, что контракт Аддая с "Карабахом" истекает летом, поэтому он сможет покинуть клуб в статусе свободного агента. В таком случае заинтересованные команды смогут подписать с ним предварительное соглашение.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Вальдас Дамбраускас: "Как и в прошлой игре с "Карабахом", имея преимущество, мы пропустили голы"
00:20
Азербайджанский футбол

Вальдас Дамбраускас: "Как и в прошлой игре с "Карабахом", имея преимущество, мы пропустили голы"

Главный тренер "Сабаха" прокомментировал выход команды в полуфинал Бизон Кубка Азербайджана

Бывший защитник "Нефтчи": "Меня радует, что команда сейчас побеждает"
5 Марта 15:11
Азербайджанский футбол

Бывший защитник "Нефтчи": "Меня радует, что команда сейчас побеждает"

Марк Тамаш поделился воспоминаниями о времени в Азербайджане

Гурбан Гурбанов о конфликте с "Сабахом" и возможных изменениях в составе
4 Марта 22:58
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов о конфликте с "Сабахом" и возможных изменениях в составе

Главный тренер "Карабаха" прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка Азербайджана

Фанат "Карабаха" сделал селфи с Зубиром во время матча - ВИДЕО
4 Марта 22:28
Азербайджанский футбол

Фанат "Карабаха" сделал селфи с Зубиром во время матча - ВИДЕО

Капитан агдамского клуба согласился на просьбу юного болельщика прямо на поле
"Айхан Аббасов": "Получилось обидное поражение от "Карабаха"
4 Марта 21:56
Азербайджанский футбол

"Айхан Аббасов": "Получилось обидное поражение от "Карабаха"

Главный тренер "Шамахы" подвел итоги матча Кубка Азербайджана с "Карабахом"
Президент азербайджанского футбольного клуба ушел в отставку
4 Марта 21:20
Азербайджанский футбол

Президент азербайджанского футбольного клуба ушел в отставку

Сердар Салманзаде подтвердил отставку из-за разногласий по стратегии клуба

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Адаме Траоре запретили дополнительные силовые тренировки
3 Марта 18:27
Мировой футбол

Адаме Траоре запретили дополнительные силовые тренировки

В "Вест Хэме" опасабтся, что дальнейший рост мышечной массы снизит скорость и маневренность вингера