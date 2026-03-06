Эммануэль Аддаи может перейти в топ-5 лиг Европы

Вингер "Карабаха" Эммануэль Аддаи может продолжить карьеру в одном из клубов ведущих европейских чемпионатов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Insider, интерес к 24-летнему ганскому футболисту проявляют несколько английских клубов, а также итальянский "Наполи" и немецкий "Айнтрахт".

По информации источника, франкфуртский клуб уже пытался приобрести игрока в зимнее трансферное окно, однако получил отказ. При этом "Айнтрахт" продолжает следить за ситуацией вокруг футболиста.

Отмечается, что контракт Аддая с "Карабахом" истекает летом, поэтому он сможет покинуть клуб в статусе свободного агента. В таком случае заинтересованные команды смогут подписать с ним предварительное соглашение.