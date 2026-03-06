6 Марта 2026
Неприличный жест без наказания: почему помощник тренера "Сабаха" избежал санкций - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
6 Марта 2026 18:36
11
Помощник главного тренера "Сабаха" Валерио Зуддас не был наказан за неприличный жест, показанный во время матча 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана против "Карабаха".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на teleqraf.az, такое решение принял Дисциплинарный комитет AФФA.

По словам председателя комитета Эркина Гусейнова, данный эпизод не был зафиксирован в официальном протоколе матча со стороны судейской бригады и представителей AФФA. Именно поэтому дисциплинарные санкции к представителю "Сабаха" применены не были.

В то же время на распространившихся видеокадрах отчетливо видно, что Валерио Зуддас демонстрирует откровенно неприличный жест в сторону представителей "Карабаха".

После появления этих кадров в сети футбольные болельщики и эксперты ожидают возможной реакции Дисциплинарного комитета AФФA и дальнейшего рассмотрения инцидента.

İdman.Biz
