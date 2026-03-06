Главный тренер "Сабаила" застрял за границей после паломничества

Главный тренер "Сабаила" Адиль Шукюров не смог вовремя вернуться в Азербайджан после поездки в Саудовскую Аравию.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на prosport.az, специалист отправился в религиозное паломничество Умра (малое паломничество) вместе со своей супругой. Однако из-за военного конфликта между Ираном и Израилем/США воздушное пространство в регионе было закрыто, поэтому тренер не смог своевременно вернуться на родину.

В результате Шукюрову пришлось несколько дней находиться в Саудовской Аравии, ожидая возможности вылета.

Позднее Азербайджан организовал эвакуацию своих граждан из города Джидда в Баку. Специальным рейсом AZAL на самолете Boeing 787 Dreamliner на родину были доставлены более 200 человек, среди которых оказался и главный тренер "Сабаила".