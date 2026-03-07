Семья Юрия Вернидуба переехала в Баку

Главный тренер "Нефтчи" Юрий Вернидуб воссоединился с семьей в Баку. Клуб оказал содействие в переезде супруги специалиста из Украины и обеспечил пару жильем.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sportinfo.az, 59-летний специалист уже живет с женой в столице Азербайджана.

Отметим, что "Нефтчи" арендовал квартиру для пары в жилом комплексе "Белый город", где тренер и его супруга теперь проживают.

Напомним, что Юрий Вернидуб работает в Азербайджане с начала прошлого года. Бывший главный тренер "Шерифа" подписал с бакинским клубом контракт на 1,5 года — первоначальные шесть месяцев с возможностью продления еще на один год. Согласно условиям соглашения, специалист обязался вывести команду в еврокубки. Если работа будет признана удовлетворительной, вторая часть контракта вступит в силу.