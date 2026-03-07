7 Марта 2026
RU

Жереми Гнали: "Игрок "Нефтчи" помог мне принять решение перейти в "Карабах"

Азербайджанский футбол
Новости
7 Марта 2026 07:13
5
Жереми Гнали: "Игрок "Нефтчи" помог мне принять решение перейти в "Карабах"

Новичок агдамского клуба "Карабаха" Жереми Гнали прокомментировал свой дебют за команду после ответного матча Кубка Азербайджана против "Шамахы".

Как сообщает İdman.Biz, 23-летний французский левый защитник впервые вышел на поле в составе агдамского клуба и помог команде добиться победы, которая позволила выйти в полуфинал турнира.

"Это была моя первая игра, поэтому партнеры по команде старались помочь мне. Я рад, что в своем дебютном матче мы одержали достойную победу и вышли в полуфинал. Надеюсь, дальше будет еще лучше", - цитирует слова Гнали sportinfo.az.

Говоря о возможном сопернике по полуфиналу, защитник отметил, что для команды не имеет большого значения, с кем предстоит играть.

"Имя соперника не так важно. Главное - это мы сами. Когда мы действуем как единый коллектив, можем победить любого соперника", - подчеркнул футболист.

По словам Гнали, адаптация к новой команде проходит достаточно быстро.

"Сейчас я чувствую себя хорошо. Думаю, что много времени для адаптации мне не понадобится", - сказал он.

Француз также отметил, что еще до перехода внимательно следил за игрой агдамского клуба.

"Игроки команды во всех матчах стараются выполнять установки главного тренера. Основная задача - сразу прессинговать после потери мяча. Мне нравится такой стиль игры", - отметил защитник.

Гнали признался, что переход в "Карабах" стал важным шагом в его карьере.

"Карабах" - это своего рода трамплин для моего профессионального роста. До приезда сюда я играл в командах низших дивизионов Испании, а также выступал в Лиге конференций с "АЕК Ларнака". Возможность надеть футболку "Карабаха" - это шаг вперед в моей карьере", - заявил футболист.

Он также рассказал, что перед переходом общался со своим бывшим партнером по "АЕК Ларнака", нынешним игроком "Нефтчи" Имадом Фаражем.

"Да, мы разговаривали. Он поддержал меня в принятии решения. Особенно много хорошего говорил о Баку", - добавил Гнали.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

АФФА проведет дополнительное расследование скандального эпизода матча "Карабах" - "Сабах" - ВИДЕО
6 Марта 22:36
Азербайджанский футбол

АФФА проведет дополнительное расследование скандального эпизода матча "Карабах" - "Сабах" - ВИДЕО

Дисциплинарный комитет проведет дополнительное расследование массовой потасовки

Главный тренер "Сабаила" застрял за границей после паломничества
6 Марта 20:35
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Сабаила" застрял за границей после паломничества

Адиль Шукюров несколько дней ожидал эвакуации из Саудовской Аравии

Аслан Керимов: "Матч "Карабах" - "Сабах" можно назвать ранним финалом Кубка"
6 Марта 19:45
Азербайджанский футбол

Аслан Керимов: "Матч "Карабах" - "Сабах" можно назвать ранним финалом Кубка"

Экс-футболист сборной считает противостояние "Карабах" - "Сабах" центральной битвой турнира

"Туран Товуз" расстается с двумя футболистами
6 Марта 19:15
Азербайджанский футбол

"Туран Товуз" расстается с двумя футболистами

Полузащитники не смогли завоевать доверие Курбана Бердыева
Неприличный жест без наказания: почему помощник тренера "Сабаха" избежал санкций - ВИДЕО
6 Марта 18:36
Азербайджанский футбол

Неприличный жест без наказания: почему помощник тренера "Сабаха" избежал санкций - ВИДЕО

В AФФA объяснили решение по эпизоду матча с "Карабахом", который вызвал резонанс в сети

Эммануэль Аддаи может перейти в топ-5 лиг Европы
6 Марта 16:41
Азербайджанский футбол

Эммануэль Аддаи может перейти в топ-5 лиг Европы

Игроком "Карабаха" интересуются клубы Англии, а также "Наполи" и "Айнтрахт"

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Кейджи Сузуки: "Азербайджан действительно очень силен" - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Марта 14:13
Дзюдо

Кейджи Сузуки: "Азербайджан действительно очень силен" - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Кейджи Сузуки о дзюдо в Аезрбайджана, текущем состоянии японской сборной и планами на мундиаль