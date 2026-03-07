Жереми Гнали: "Игрок "Нефтчи" помог мне принять решение перейти в "Карабах"

Новичок агдамского клуба "Карабаха" Жереми Гнали прокомментировал свой дебют за команду после ответного матча Кубка Азербайджана против "Шамахы".

Как сообщает İdman.Biz, 23-летний французский левый защитник впервые вышел на поле в составе агдамского клуба и помог команде добиться победы, которая позволила выйти в полуфинал турнира.

"Это была моя первая игра, поэтому партнеры по команде старались помочь мне. Я рад, что в своем дебютном матче мы одержали достойную победу и вышли в полуфинал. Надеюсь, дальше будет еще лучше", - цитирует слова Гнали sportinfo.az.

Говоря о возможном сопернике по полуфиналу, защитник отметил, что для команды не имеет большого значения, с кем предстоит играть.

"Имя соперника не так важно. Главное - это мы сами. Когда мы действуем как единый коллектив, можем победить любого соперника", - подчеркнул футболист.

По словам Гнали, адаптация к новой команде проходит достаточно быстро.

"Сейчас я чувствую себя хорошо. Думаю, что много времени для адаптации мне не понадобится", - сказал он.

Француз также отметил, что еще до перехода внимательно следил за игрой агдамского клуба.

"Игроки команды во всех матчах стараются выполнять установки главного тренера. Основная задача - сразу прессинговать после потери мяча. Мне нравится такой стиль игры", - отметил защитник.

Гнали признался, что переход в "Карабах" стал важным шагом в его карьере.

"Карабах" - это своего рода трамплин для моего профессионального роста. До приезда сюда я играл в командах низших дивизионов Испании, а также выступал в Лиге конференций с "АЕК Ларнака". Возможность надеть футболку "Карабаха" - это шаг вперед в моей карьере", - заявил футболист.

Он также рассказал, что перед переходом общался со своим бывшим партнером по "АЕК Ларнака", нынешним игроком "Нефтчи" Имадом Фаражем.

"Да, мы разговаривали. Он поддержал меня в принятии решения. Особенно много хорошего говорил о Баку", - добавил Гнали.