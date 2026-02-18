В Сумгайыте отремонтируют заброшенный стадион при школе №27 - ВИДЕО

В Сумгайыте будет отремонтирован стадион, состояние которого вызывало недовольство местных жителей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sumqayit24.az, речь идет о спортивной площадке, расположенной рядом со средней школой №27. В настоящее время объект находится в неудовлетворительном состоянии и не используется по назначению.

В Абшерон-Хызынском региональном управлении образования сообщили, что вопрос уже рассмотрен.

В заявлении говорится: "Состояние стадиона, расположенного рядом со средней школой №27 города Сумгайыт, изучено. Сообщаем, что вопрос ремонта как самого здания школы, так и прилегающей территории, включая стадион, включен в план ремонтных работ. Реализация будет осуществляться по принципу очередности".

В управлении подчеркнули, что укрепление материально-технической базы школ и развитие спортивной инфраструктуры входят в число приоритетных направлений.