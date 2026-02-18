Нурлан Ибрагимов: " У "Ньюкасла" дела складываются не лучшим образом"

Бывший пресс-секретарь "Карабаха" Нурлан Ибрагимов считает, что несмотря на статус фаворита у "Ньюкасла", агдамский клуб не намерен мириться с ролью аутсайдера в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

"На бумаге "Ньюкасл" выглядит фаворитом, но "Карабах" не выйдет на поле для того, чтобы проигрывать. Есть важный момент: накануне одного из самых значимых матчей для азербайджанского футбола команда психологически не будет полностью свободна. Об этом говорил и главный тренер Гурбан Гурбанов. История с переносом игры и обсуждения вокруг поля в Губе могли повлиять на эмоциональный фон", - сказал Ибрагимов в комментарии offsideplus.az.

Он отметил, что для английского клуба предстоящая встреча имеет особое значение.

"В Премьер-лиге у "Ньюкасла" дела складываются не лучшим образом. Они давно не доходили до этой стадии Лиги чемпионов, и для них это может быть шанс спасти сезон. Есть вероятность, что в следующем году они вообще не сыграют в турнире, поэтому настрой будет предельным", - добавил он.

Ибрагимов подчеркнул, что по составу и потенциалу соперник соответствует более высоким позициям в английском чемпионате.

"Особенно опасны их фланговые игроки — они очень быстрые. После трансфера Исака в "Ливерпуль" прежней стабильности в атаке не чувствуется, но глубина состава у них серьезная. Однако это не означает, что у "Карабаха" нет шансов. Даже если многие факторы на стороне соперника, при определенной доле удачи может произойти еще одно чудо. Плей-офф уже подарил немало сюрпризов", - отметил он.

Матч пройдет сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Ответная встреча состоится в Англии в ночь с 24 на 25 февраля и начнется в 00:00 по бакинскому времени.