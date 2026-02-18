20 Февраля 2026
Наставник "Зиря-2": "К каждому матчу будем относиться как к финалу"

Азербайджанский футбол
Новости
18 Февраля 2026 16:49
Наставник "Зиря-2": "К каждому матчу будем относиться как к финалу"

"Зиря-2", возглавившая турнирную таблицу Лиги дублеров Азербайджана по футболу, намерена подходить к каждому оставшемуся матчу как к решающему.

"Действительно, чемпионат еще не завершен, впереди напряженные игры. Нас ждут четыре сложных матча подряд с командами из верхней части таблицы. Мы будем относиться к каждой встрече как к финалу. Команда в хорошем состоянии, ребята дисциплинированы. Здесь важна не только работа тренера, но и отношение самих футболистов. Руководство также постоянно нас поддерживает", - сказал главный тренер Гаджи Ахмедов в беседе с Report.

Специалист отметил, что в борьбе за титул участвуют сразу несколько команд.

"Сейчас пять клубов реально претендуют на первое место. У "Карабаха" 24 очка, но это очень сильная команда, и следующий матч у нас именно с ними. Для нас не имеет значения, кто соперник и на каком месте он идет. Будь то "Араз-Нахчыван", "Шамахы" или другие — ко всем относимся с уважением и готовимся с одинаковой мотивацией", - подчеркнул он.

Ахмедов также прокомментировал возможность привлечения игроков из основной команды.

"Наша цель — не брать футболистов из первой команды, а готовить их для нее. Сейчас есть ребята, которые уже подключаются к тренировкам основы. Например, Ахлиман Сулейманов 2008 года рождения в некоторых матчах попадал в заявку основной команды. Возможно, к вопросу привлечения игроков можно будет вернуться в последних турах, но пока такого плана нет", - отметил тренер.

По его словам, в начале сезона перед командой не ставилась задача обязательно выиграть чемпионат.

"Когда формировали состав, я верил в этих ребят. Мы не говорили о чемпионстве, ставили задачу выходить на каждую игру с полной ответственностью. Эта философия и привела нас туда, где мы сейчас. Внутренне я ориентировался на попадание в четверку, но с командой это не обсуждал. Уверен, мы останемся в борьбе до конца", - добавил Ахмедов.

В настоящее время "Зиря-2" лидирует с 35 очками. "Нефтчи-2" и "Сабах-2" (по 34) занимают второе и третье места соответственно.

İdman.Biz
