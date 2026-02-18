20 Февраля 2026
Искендер Джавадов: "В этих регионах особенно нужно помочь развитию детского футбола" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

18 Февраля 2026 15:52
На пятой отчетно-выборной конференции Региональных футбольных федераций (РФФ) состоялись выборы руководства организации. Как сообщает Idman.Biz, ветеран азербайджанского футбола Искендер Джавадов был переизбран на пост главы РФФ на ближайшие четыре года.

Редакция İdman.Biz поздравила легендарного капитана "Нефтчи" образца 80-х годов прошлого века с назначением и поинтересовалась планами организации на новый срок.

"Благодарю за поздравления. Все мы понимаем, что регионы — это огромный фронт работ. Наша главная задача — развитие детско-юношеского футбола. Необходимо поддерживать инфраструктуру и таланты там, где массовость футбола наиболее высока. Барда, Товуз, Мингячевир, Сабирабад — в этих регионах нам нужно приложить максимум усилий, чтобы помочь подрастающему поколению", — отметил Искендер Джавадов.

Напомним, что Искендер Джавадов возглавляет РФФ с 2008 года.

