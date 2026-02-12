Вели Гасымов о Наримане Ахундзаде: "Он докажет, что является хорошим нападающим"

Ветеран азербайджанского футбола Вели Гасымов поделился мнением о переходе Наримана Ахундзаде в американский клуб "Коламбус Крю".

Как сообщает İdman.Biz, 57-летний бывший нападающий отметил, что игра за рубежом требует от футболиста дополнительных усилий и полной самоотдачи.

"Если Нариман выбрал этот путь, значит, он должен работать еще больше. Он обязан доказать, почему его пригласили именно в этот клуб. Мы все знаем, что, когда игроки уезжают за границу, местные болельщики требуют от них гораздо большего. Ты должен показать, что тебя пригласили не случайно. Адаптироваться к коллективу и завоевать место в составе, конечно, непросто", - отметил Гасымов в комментариях sport24.az.

По словам ветерана, у Ахундзаде есть все качества, чтобы проявить себя, однако теперь ему предстоит подтвердить свой уровень уже в МЛС.

"Нариман — хороший футболист. Теперь ему осталось доказать это за пределами Азербайджана. Хочу, чтобы он достойно представлял нашу страну. Все зависит только от него. Если он сумел закрепиться в основном составе "Карабаха", уверен, сможет заявить о себе и в новом клубе", - сказал Гасымов.

Гасымов также затронул тему легионерской карьеры азербайджанских футболистов, отметив, что она далеко не всегда складывается успешно.

"Самое главное — адаптация. Не все с этим справляются. Кто-то скучает по дому, кто-то не знает языка. Причин много. Но если есть желание, можно показать, на что ты способен. Я верю в Наримана. Он докажет, что является хорошим нападающим", - подчеркнул ветеран.