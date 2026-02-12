12 Февраля 2026
RU

Вели Гасымов о Наримане Ахундзаде: "Он докажет, что является хорошим нападающим"

Азербайджанский футбол
Новости
12 Февраля 2026 11:25
10
Вели Гасымов о Наримане Ахундзаде: "Он докажет, что является хорошим нападающим"

Ветеран азербайджанского футбола Вели Гасымов поделился мнением о переходе Наримана Ахундзаде в американский клуб "Коламбус Крю".

Как сообщает İdman.Biz, 57-летний бывший нападающий отметил, что игра за рубежом требует от футболиста дополнительных усилий и полной самоотдачи.

"Если Нариман выбрал этот путь, значит, он должен работать еще больше. Он обязан доказать, почему его пригласили именно в этот клуб. Мы все знаем, что, когда игроки уезжают за границу, местные болельщики требуют от них гораздо большего. Ты должен показать, что тебя пригласили не случайно. Адаптироваться к коллективу и завоевать место в составе, конечно, непросто", - отметил Гасымов в комментариях sport24.az.

По словам ветерана, у Ахундзаде есть все качества, чтобы проявить себя, однако теперь ему предстоит подтвердить свой уровень уже в МЛС.

"Нариман — хороший футболист. Теперь ему осталось доказать это за пределами Азербайджана. Хочу, чтобы он достойно представлял нашу страну. Все зависит только от него. Если он сумел закрепиться в основном составе "Карабаха", уверен, сможет заявить о себе и в новом клубе", - сказал Гасымов.

Гасымов также затронул тему легионерской карьеры азербайджанских футболистов, отметив, что она далеко не всегда складывается успешно.

"Самое главное — адаптация. Не все с этим справляются. Кто-то скучает по дому, кто-то не знает языка. Причин много. Но если есть желание, можно показать, на что ты способен. Я верю в Наримана. Он докажет, что является хорошим нападающим", - подчеркнул ветеран.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Голкипер "Карабаха": "Каждый день слушал гимн Лиги чемпионов"
05:11
Азербайджанский футбол

Голкипер "Карабаха": "Каждый день слушал гимн Лиги чемпионов"

Матеуш Кохальски необычно готовился к дебюту в главном еврокубке

Игрокам азербайджанских клубов напомнили о борьбе с договорными матчами - ФОТО
01:16
Азербайджанский футбол

Игрокам азербайджанских клубов напомнили о борьбе с договорными матчами - ФОТО

В мероприятии приняли участие юношеские команды и ряд основных составов
Кохальски: "В "Карабахе" большую роль играет Гурбан Гурбанов"
00:33
Азербайджанский футбол

Кохальски: "В "Карабахе" большую роль играет Гурбан Гурбанов"

Польский вратарь рассказал о требованиях тренера и философии клуба

Представители "Кяпаза" навестили раненого игрока - ФОТО
11 Февраля 22:16
Азербайджанский футбол

Представители "Кяпаза" навестили раненого игрока - ФОТО

Вейселу Рзаеву пожелали скорейшего выздоровления и возвращения на поле

Глава судейского комитета АФФА признал ошибку по эпизоду с Бахлулом Мустафазаде - ВИДЕО
11 Февраля 21:15
Азербайджанский футбол

Глава судейского комитета АФФА признал ошибку по эпизоду с Бахлулом Мустафазаде - ВИДЕО

Рагим Гасанов прокомментировал спорные моменты 19-го тура Премьер-лиги Азербайджана
Игрок "Нефтчи": "Нам без разницы, играть ли против "Карабаха"
11 Февраля 19:59
Азербайджанский футбол

Игрок "Нефтчи": "Нам без разницы, играть ли против "Карабаха"

Имад Фарадж прокомментировал возможный перенос матча с "Карабахом" и победу над "Габалой"

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Февраля 01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу