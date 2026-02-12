Голкипер "Карабаха": "Каждый день слушал гимн Лиги чемпионов"

Голкипер "Карабаха" Матеуш Кохальски рассказал о необычном способе подготовки к своему дебюту в Лиге чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на польские СМИ, 25-летний польский вратарь признался, что за несколько дней до первого матча в турнире регулярно слушал официальный гимн Лиги чемпионов.

"Если точнее, я каждый день часто включал его дома. Хотел привыкнуть к этой мелодии, чтобы не испытать шок, когда услышу ее на стадионе. Гимн Лиги чемпионов всегда нес в себе что-то особенное и торжественное. Я помню эту музыку с детства, и каждый раз она производила на меня сильное впечатление", - заявил Кохальский.

Напомним, в нынешнем сезоне польский вратарь стал одной из ключевых фигур в успешном выступлении "Карабаха" в еврокубках, обратив на себя внимание яркой игрой в матчах против ведущих клубов Европы.