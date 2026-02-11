11 Февраля 2026
RU

Первый тренер Наримана Ахундзаде: "Верю, что он проявит себя и в МЛС" - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
11 Февраля 2026 15:00
12
Первый тренер Наримана Ахундзаде: "Верю, что он проявит себя и в МЛС"

Первый тренер Наримана Ахундзаде Хаял Аббасов поделился ожиданиями от перехода нападающего сборной Азербайджана в американский "Коламбус Крю" и выразил уверенность, что игрок будет успешен в новой команде.

"Нариман будет успешен в новой команде, и я верю, что в клубе США он тоже проявит себя с хорошей стороны", - сказал Аббасов в беседе с Азертадж.

Специалист напомнил, что Ахундзаде делал первые шаги в "Хазар-Лянкяране" и начал тренироваться в девять лет вместе с братом Роялом. По его словам, в тот период он занимался с ребятами на два-три года старше и уже тогда выделялся качествами перспективного футболиста.

Аббасов также заявил, что считает переход в "Коламбус Крю" правильным решением для игрока. Он отметил, что по трансферу высказался главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, и его позиция важна для тех, кто следит за развитием футболиста. "Мы тоже считаем, что это правильный шаг", - добавил Аббасов.

Говоря о выступлениях Ахундзаде, тренер подчеркнул, что, несмотря на возраст, форвард уже показал результат в "Карабахе", так как с момента дебюта за агдамский клуб в 18 лет футболист забил 24 гола, трижды становился чемпионом страны и один раз выигрывал Кубок Азербайджана, а также играл в еврокубках.

Отметим, что Ахундзаде подписал контракт с "Коламбус Крю" до июня 2029 года.

İdman.Biz
