11 Февраля 2026
RU

"Карабах" улучшил позицию в мировом рейтинге IFFHS - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
11 Февраля 2026 09:55
34
"Карабах" улучшил позицию в мировом рейтинге IFFHS - ВИДЕО

Футбольный клуб "Карабах" улучшил свое положение в мировом клубном рейтинге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на обновленный рейтинг Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), агдамский клуб набрал 200 очков и поднялся на 60-е место.

Среди других представителей Азербайджана "Сабах" с 96 очками улучшил свои позиции, поднявшись с 224-го на 211-е место. "Зиря" с 63 очками опустился с 389-й на 418-ю строчку, а "Араз-Нахчыван" с 59 очками ухудшил показатель, переместившись с 456-го на 468-е место.

Всего в рейтинге IFFHS представлены 502 клуба. Лидером списка является французский "ПСЖ", набравший 595 очков.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Нариман Ахундзаде поблагодарил "Карабах" после перехода в клуб США
15:34
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде поблагодарил "Карабах" после перехода в клуб США

Форвард сборной Азербайджана попрощался с агдамским клубом в социальной сети
Первый тренер Наримана Ахундзаде: "Верю, что он проявит себя и в МЛС"
15:00
Азербайджанский футбол

Первый тренер Наримана Ахундзаде: "Верю, что он проявит себя и в МЛС" - ФОТО

Хаял Аббасов заявил, что форвард сборной Азербайджана сможет проявить себя в "Коламбус Крю"
"Кяпаз" установил рекорд за последние 13 лет
12:57
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" установил рекорд за последние 13 лет

Уникальная серия прервалась в 19-м туре чемпионата
В Баку пройдут тренерские курсы УЕФА категории B
12:41
Азербайджанский футбол

В Баку пройдут тренерские курсы УЕФА категории B

АФФА организует обучение для тренеров вратарей

Продажа билетов на матч "Карабах" – "Ньюкасл" стартует завтра
12:36
Азербайджанский футбол

Продажа билетов на матч "Карабах" – "Ньюкасл" стартует завтра

Встреча плей-офф Лиги чемпионов состоится 18 февраля и пройдет при онлайн-продаже билетов
46-летний полузащитник Руслан Поладов: "Пока есть силы и желание — буду на поле" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11:09
Азербайджанский футбол

46-летний полузащитник Руслан Поладов: "Пока есть силы и желание — буду на поле" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Азербайджанский Миура из Сумгайыта о любви к футболу, которая сильнее возраста

Самое читаемое

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу
"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
10 Февраля 22:30
Азербайджанский футбол

"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Переговоры между агдамским "Карабахом" и американским клубом "Коламбус Крю" завершены
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!