"Карабах" улучшил позицию в мировом рейтинге IFFHS - ВИДЕО

Футбольный клуб "Карабах" улучшил свое положение в мировом клубном рейтинге.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на обновленный рейтинг Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), агдамский клуб набрал 200 очков и поднялся на 60-е место.
Среди других представителей Азербайджана "Сабах" с 96 очками улучшил свои позиции, поднявшись с 224-го на 211-е место. "Зиря" с 63 очками опустился с 389-й на 418-ю строчку, а "Араз-Нахчыван" с 59 очками ухудшил показатель, переместившись с 456-го на 468-е место.
Всего в рейтинге IFFHS представлены 502 клуба. Лидером списка является французский "ПСЖ", набравший 595 очков.
View this post on Instagram
Нариман Ахундзаде поблагодарил "Карабах" после перехода в клуб США
Форвард сборной Азербайджана попрощался с агдамским клубом в социальной сети
Первый тренер Наримана Ахундзаде: "Верю, что он проявит себя и в МЛС" - ФОТО
Хаял Аббасов заявил, что форвард сборной Азербайджана сможет проявить себя в "Коламбус Крю"
Продажа билетов на матч "Карабах" – "Ньюкасл" стартует завтра
Встреча плей-офф Лиги чемпионов состоится 18 февраля и пройдет при онлайн-продаже билетов
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу
"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Переговоры между агдамским "Карабахом" и американским клубом "Коламбус Крю" завершены